Футболіст "Десни" Михайло Мудрик поділився емоціями після поразки України в Лізі націй від Іспанії (0:4).

Михайло опублікував пост на своїй сторінці в інстаграмі.

Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео

Не хочеться бути тим, хто радіє перемогам над Португалією, Швейцарією і так далі, адже тоді всі горді, що вони українці і раді за свою збірну. Хочеться бути тим, хто підтримує, коли наша збірна програла 0:4. Це футбол



Саме зараз хочеться сказати, що так, я гордий, що українець і маю честь виступати за збірну України. Вперед, Україно,

– написав Мудрик.

Іспанія – Україна: головне про поразку