Гордий, що я українець: суперталант шокував заявою після поразки збірної України 0:4
Футболіст "Десни" Михайло Мудрик поділився емоціями після поразки України в Лізі націй від Іспанії (0:4).
Михайло опублікував пост на своїй сторінці в інстаграмі.
Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео
Не хочеться бути тим, хто радіє перемогам над Португалією, Швейцарією і так далі, адже тоді всі горді, що вони українці і раді за свою збірну. Хочеться бути тим, хто підтримує, коли наша збірна програла 0:4. Це футбол
Саме зараз хочеться сказати, що так, я гордий, що українець і маю честь виступати за збірну України. Вперед, Україно,
– написав Мудрик.
Іспанія – Україна: головне про поразку
- За весь матч українці завдали лише два удари в площину воріт суперників. На 41-й хвилині це зробив Михайліченко, а на 90+2 хвилині – Яремчук.
- Ця поразка стала найбільшою для збірної України під керівництвом Шевченка. До цього українці програли Словаччині (4:1) 16 листопада 2018 року у матчі Ліги націй, який для команди нічого не вирішував.
- Після цього команда 12 матчів не програвала, з них вісім разів виграла та чотири рази зіграла внічию.