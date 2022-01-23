"Гонки на снігу": на Харківщині відбулись приголомшливі змагання Кубка світу

Україна вперше приймає Кубок світу зі сноукайтингу. Це молодий та видовищний вид спорту, де підкорюють одночасно кригу та повітря.

Майданчиком для змагань стала зледеніла поверхня Печенізького водосховища на Харківщині. Змагання відновили після річної паузи через пандемію, тож до Хотімлі, селища на березі Салтівського моря, прикута увага спортсменів світу.

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Уперше сноукайтинг виник у 1970 роках

Віцепрезидентка Міжнародної асоціації кайтингу Спірос Кротіс відмітила, що дуже дружня атмосфера і гарна організація, тому вони приїхали саме до України. Участь бере багато українських спортсменів і через пандемію лиш кілька з інших країн.

Проте наступного (2023 – 24 канал) року учасників буде ще більше, адже вони побачать, яке тут круте місце,

– упевнена Кротіс.

Кайтинг – доволі молодий спорт. Уперше парашут при спуску сніжними схилами використали в 1970 роках.

Літні кайти у 2024 році увійдуть в олімпійську програму, зимові – ще тільки на шляху до цього. Попри новизну, уже є безліч фанатів, які розсікають під вітрилом на кризі, а влітку – на хвилях.

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"Я, чесно кажучи, побачив, як хлопці катаються і все. Мене це захопило і все пішло", – пояснив один зі сноукайтерів.

Інші ж є і по 10 років у цьому спорті. "Це задоволення, драйв, божевільна швидкість. Усе залежить від уміння керувати кайтом. Кайт по суті – це парашут, параплан, зменшена копія", – вважає досвідчений сноукайтер.

Яснолобов – чемпіон сноукайтингу України

Одним із лідерів українського сноукайтингу є Дмитро Яснолобов. Він чемпіон світу з кайтів на снігу. За кілька днів кубку гонщики змагалися у швидкості. Кайт можна розігнати й до 100 кілометрів на годину.

Максимальна швидкість – 72 кілометри у годину, а довжина треку за сьогодні 87 кілометрів. Я все свідоме життя у вітрильному спорті. Улітку – це вода, а зимою, окрім кайта і лиж, у нас вітрильним спортом не займешся у Харкові. Саме тому це ті ж самі гонки, тільки на снігу. Драйвово, екстремально. Дмитро Яснолобов Чемпіон світу з кайтів на снігу

Ще один напрямок змагань – витривалість. Профі вдається подолати 2-годинний марафон на кризі навіть під поривчастим вітром.