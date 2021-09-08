Голову Федерації хокею Білорусі дискваліфікували на 5 років через політичний тиск на спортсменів

Міжнародна федерація хокею вирішила на 5 років дискваліфікувати голову Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова. Причини – політичний тиск на спортсменів через ситуацію в Білорусі. Також щодо нього проводилося розслідування причетності до загибелі протестувальника в Мінську.

Незалежна дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею (МФХ) десять місяців проводила розслідування щодо Баскова. І встановила, що він порушує кодекс поведінки МФХ та Олімпійської хартії.

"Басков намагався безпосередньо впливати на інших, щоб підтримати уряд Білорусі, і погрожував і дискримінував білоруських спортсменів через їх політичну думку. Басков зловживав своїм становищем представника хокею з метою підтримки чинного Президента Білорусі Олександра Лукашенка", – йдеться в повідомленні МФХ.

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Розслідування проти Баскова розпочалося 25 листопада 2020 року. Сталося це після того, як ЗМІ повідомили про його можливу причетність до загибелі протестувальника Романа Бондаренка 11 листопада 2020 року на Площі змін в Мінську. На ній активісти постійно вивішували біло-червоно-білі стрічки. Група людей вирішила їх зрізати. Під час цього вони напали на Бондаренка. Він отримав важкі травми й помер на наступний день. Серед присутніх там був і Басков.

МФХ отримала про це повідомлення від Білоруського фонду спортивної солідарності. І доручила провести розслідування незалежній слідчій компанії.

Слідчі не змогли остаточно встановити причетність Баскова до загибелі Бондаренка. Натомість вказала на його наближеність до Лукашенка та тиск на неугодних системі спортсменів

Басков оцінюється як завзятий прихильник президента Білорусі Олександра Лукашенка і брав участь у політичних мітингах за Лукашенка у 2020 році. У червні 2020 року Басков написав відкритий лист з критикою спортсменів, які підтримували білоруський опозиційний рух. Слідчі також вказали, що Басков у якості спортивного керівника звільнив кількох "ненадійних" спортсменів та тренерів,

– відзначили в Міжнародній федерації хокею.

Окрім того, там використали дані Білоруського фонду спортивної солідарності, де Баскова звинуватили у порушенні права на свободу переконань, вимагаючи від білоруських спортсменів підтримки президента Лукашенка та заборону критикувати режим.

Також в МФХ нагадали, що Басков є членом виконкому Національного олімпійського комітету Білорусі, на який Міжнародний олімпійський комітет ще 7 грудня 2020 року наклав санкції.

Баскова відсторонили від усієї національної та міжнародної хокейної діяльності на п'ять років, починаючи з 10 вересня 2021 року і закінчуючи 9 вересня 2026 року.