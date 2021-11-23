Головою під дев'ятку: Динамо U-19 шокувало Баварію вже на старті матчу – відео голу

Київське Динамо U-19 у матчі 5-го туру Юнацької ліги УЄФА приймає Баварію на стадіоні імені Лобановського. Господарі поля відкрили рахунок вже на 7-й хвилині матчі.

Гол забив капітан команди Яцик. Діалло промчав лівим флангом, віддав пас на Вівчаренка, а той вирізав м'яч у район 11-метрової позначки. Там уже був Яцик, який головою точно спрямував м'яч під праву "дев'ятку".

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Відео голу Яцика

Динамо – лідер групи