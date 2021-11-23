Головою під дев'ятку: Динамо U-19 шокувало Баварію вже на старті матчу – відео голу
23 листопада 2021 , 17:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Київське Динамо U-19 у матчі 5-го туру Юнацької ліги УЄФА приймає Баварію на стадіоні імені Лобановського. Господарі поля відкрили рахунок вже на 7-й хвилині матчі.
Гол забив капітан команди Яцик. Діалло промчав лівим флангом, віддав пас на Вівчаренка, а той вирізав м'яч у район 11-метрової позначки. Там уже був Яцик, який головою точно спрямував м'яч під праву "дев'ятку".
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Відео голу Яцика
Динамо – лідер групи
- Підопічні Ігоря Костюка після чотирьох турів є лідерами групи Е, маючи у своєму активі три перемоги (усі з великим рахунком) та одну нічию. Так, на старті турніру кияни обіграли португальську Бенфіку 4:0, потім на виїзді завдали поразки Баварії 4:0, зіграли в гостях нічию з Барселоною 0:0 і вдома виграли у іспанців 4:1.
- Якщо динамівцям вдасться знову перемогти німецьких футболістів, які є аутсайдерами турніру, то вони зроблять вагому заявку на те, щоб зайняти перше місце в групі. А от у Баварії завдання явно скромніше. Команда ще не набрала жодного очка і ще жодного разу не забивала.