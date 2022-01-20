Головний тренер жіночої збірної України з біатлону назвав склад команди на етап в Антгольці

В італійському Антгольтці 20 січня стартує сьомий етап Кубку світу з біатлону. Для спортсменів це останні старти перед Олімпіадою-2022.

Велепець оцінив готовність українок

За словами тренера в Антгольтці виступлять Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко. Що стосується Валентини Семеренко, то спортсменка виступить лише в естафетній гонці.

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Спочатку ми подивимося стан дівчат в індивідуалці. Траса тут не дуже складна, і, напевно, трохи легше бігтиметься тим, хто краще адаптується до висоти,

– запевнив тренер.

Наставник жіночої команди знову дав надію уболівальникам. За його словами, Юлія добре ладна зі стрільбою на тренуванні.

"Юля бігтиме, бо готова добре, це – її дистанція, і вона зараз цілком готова пробігти два старти без проблем. Крім того, гонка стрілецька, і для Юлі це буде ще один тест зі стрільби. Зараз на тренуваннях виходить все краще та краще, але треба шліфувати це у змаганнях", – сказав Велепець.

Також фахівець наголосив, що Олена Білосюк не буде бігти індивідуальну гонку. На старт вийдуть ті спортсменки, які брали найменшу учать на міжнародних змаганнях.

"Що стосується Насті, то у неї поки що лише два особисті старти в сезоні, і їй треба стартувати. Ми віримо, що після хвороби вона додаватиме у швидкості. Ну а по Даші – нам треба перевірити її в індивідуальних перегонах", – додав головний тренер жіночої команди.

Етап Кубку світу в Антгольці є останнім перед Олімпіадою у Пекіні. Змагання триватимуть з 20 по 23 січня.