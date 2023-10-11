"Вони і так чорні": переможця ЛЧ відсторонили від роботи через неодноразовий прояв расизму

У французькому футболі спалахнув гучний скандал. У клубі Орлеан з третьої ліги наставник команди принижував футболістів через расову приналежність.

Один із аутсайдерів французької ліги Насьональ повідомив, що його головний тренер Бернар Казоні відсторонений від виконання своїх обов'язків. Усе через його вислови, які мали расистський характер та, за свідченнями футболістів, повторювалися неодноразово.

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Ознаки систематичного прояву расизму

Після матчу сьомого туру проти Шатору Бернар Казоні заявив, що його футболісти "не дурніші за магрибинців" (представники регіону Північної Африки – 24 Канал). Фахівець після цього намагався виправдатися та заявляв, що таким чином хвалив, а не принижував футболістів і мав на увазі, що вони такі ж розумні, як і магрибинці.

Проте після цього з'явилися свідчення гравців. які підтверджували, що зверхнє ставлення за расовою приналежністю властиве 62-річному тренеру. Один із футболістів на правах анонімності повідомив, що Казоні на постійній основі дозволяє собі такі вислови:

Ми виконували вправу, дві команди грали п'ять на п'ять. У моїй команді були лише темношкірі гравці. Тоді тренер сказав: "Їм не потрібні манішки, вони і так чорні"

Також з'явилася інформація, що Казоні просив керівництво клубу, щоб його команда була більш "білою". Французький тренер заперечує і таку інформацію, проте його пояснення виглядають досить непереконливо.

"Я ніколи не просив, щоб моя команда була більш "білою". Я просто хочу, щоб у команді був баланс, одна спільнота не може бути перепредставленою. Якщо в команді занадто багато креолів, це недобре, так само як і, якщо занадто багато африканців або занадто багато білих", – прокоментував звинувачення Казоні.

Президент Орлеана спочатку підтримував тренера та звинувачував журналістів у спробі "вбити клуб". Він заявляв, що у футболі немає расизму, але після розголосу та появі нових свідчень клуб повідомив, що тренера відсторонили від роботи поки триває слідство.

Наразі прокуратура Орлеана проводить попереднє розслідування ймовірних расистських висловлювань, а сам клуб розпочав внутрішнє розслідування.

Хто такий Бернар Казоні

Колишній гравець Марселя та збірної Франції. За національну команду провів 30 матчів. Протягом клубної кар'єри тричі ставав чемпіоном Франції, а також тріумфував у ЛЧ-92/93. Та перемога у найпрестижнішому європейському міжнародному турнірі досі залишається єдиною для французьких клубів. Після закінчення кар'єри футболіста став тренером та двічі тріумфував у Кубку Туніса, більше титулів не здобував.