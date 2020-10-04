У суботу, 3 жовтня, трапилося чимало важливих новин зі світу спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

У жовтні збірна України проведе два матчі в рамках Ліги націй – проти Німеччини та Іспанії. Обидва матчі відбудуться в Києві та за підтримки вболівальників. Про це повідомляє 24 канал.

Більше про це: УЄФА дозволила проводити матчі з глядачами на трибунах

УЄФА погодив пустити на міжнародні матчі вболівальників – до 30% від місткості трибун. Відтак матчі збірної України у жовтні відбудуться з глядачами, заявив керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу (УАФ) щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Трибуни стадіонів відкриють для трьох міжнародних матчів.

09.10.2020 – стадіон "Оболонь Арена" – матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10.10.2020 – НСК "Олімпійський" – матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13.10.2020 – НСК "Олімпійський" – матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

База "Карпат" перейшла у власність іншого львівського клубу

Футбольна база в селищі Брюховичі, де багато років жили і тренувалися гравці "Карпат", більше не належить славному львівському клубу. 2 жовтня база львівських "Карпат" перейшла у власність ФК "Львів".

Не так давно на її основі створили сучасний медико-реабілітаційний центр з басейном, але тепер господарем тут буде ФК "Львів". Логотипи "Карпат" на заміській базі вже прикриті целофаном. Незабаром вони будуть замінені на емблеми "Львова".

Фінансові труднощі "Карпат"

Львівські "Карпати" через фінансові проблеми не завершили чемпіонат 2019/2020 в Прем'єр-лізі, а новий сезон розпочали у Другій лізі. У трьох матчах у команди одна перемога і дві поразки. До цих проблем додалося і виселення з Брюховичів.

"Дніпро-1" вирвав нічию у "Ворскли" у матчі з трьома вилученнями

Полтавська "Ворскла" продовжила безпрограшну серію у сезоні-2020/2021. Полтавці 3-го жовтня поділили очки з "Дніпром-1" у рамках 5 туру чемпіонату України – 2:2.

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Арбітр зустрічі Юрій Іванов видалив трьох гравців, а Сергій Булеца забив рятівний гол на останніх хвилинах компенсованого часу.

Фран Соль офіційно покинув "Динамо"

Іспанський легіонер "Динамо" Фран Соль покинув київський клуб. Футболіст повернеться в Іспанію, де виступатиме за іспанський "Тенеріфе".

Наразі не відомо, чи є в угоді між "Динамо" та "Тенеріфе" опція викупу Соля. За даними Transfermarkt, нападник коштує 2 мільйони євро.

Кар'єра Соля у "Динамо"