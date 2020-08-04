Відродження "Кривбасу", новий тренер "Маріуполя": головні новини спорту 3 серпня
У понеділок, 3 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
ФК "Кривбас" офіційно повернувся на футбольну мапу України
У Кривому Розі відновили футбольний клуб "Кривбас", який у 2013 році припинив існування. Раніше розпорядження про відродження команди дав президент Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу.
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Цю ж інформацію підтверджує і запис в державному реєстрі юридичних осіб. Разом з Костянтином Караманіцом співвласником команди є екстренер "Кривбасу" Сергій Мазур.
Маркевич офіційно очолив "Маріуполь"
Український тренер Остап Маркевич очолив "Маріуполь". Контракт розрахований на 1 сезон.
Він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Він покинув приазовский клуб разом з тренерським штабом.
Тренерська кар'єра Остапа Маркевича
- Працював головним тренером у юніорській команді "Вільяреалу". І з клубом вигравав срібні медалі чемпіонату Іспанії. Тренував іспанців до 2019 року.
- 42-річний фахівець вже очолював клуби першої ліги "Агробізнес". Клуб не надто вдало виступав під керівництвом Остапа Маркевича. У жовтні 2019 року Остап Маркевич та "Агробізнес" домовилися про розірвання контракту за згодою обох сторін.
- Очолював "Чорноморець, але покинув одеситів через фінансові проблеми у клубі.
Скрипник не буде головним тренером "Дніпро-1"
Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник цього літа не стане керманичем "Дніпра-1".
Дніпровську команду продовжить тренувати Дмитро Михайленко. Таке спільне рішення було ухвалено керівництвом луганського і дніпровського клубів.
Матч "Шахтаря" в Лізі Європи розсудить фартовий арбітр
У середу, 5 липня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" буде німецький "Вольфсбург", а судити матч довірили словаку Івану Кружляку.
Допомагати головному арбітру Івану Кружляку будуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр – Іван Бебек з Хорватії.
- Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня в Києві на НСК "Олімпійський". Матч розпочнеться о 19:55 та відбудеться без глядачів.
- Це буде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. "Шахтар" у першому матчі переміг на виїзді 2:1. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія).