У понеділок, 3 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

ФК "Кривбас" офіційно повернувся на футбольну мапу України

У Кривому Розі відновили футбольний клуб "Кривбас", який у 2013 році припинив існування. Раніше розпорядження про відродження команди дав президент Володимир Зеленський, який родом з Кривого Рогу.

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Цю ж інформацію підтверджує і запис в державному реєстрі юридичних осіб. Разом з Костянтином Караманіцом співвласником команди є екстренер "Кривбасу" Сергій Мазур.

Маркевич офіційно очолив "Маріуполь"

Український тренер Остап Маркевич очолив "Маріуполь". Контракт розрахований на 1 сезон.

Він замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Він покинув приазовский клуб разом з тренерським штабом.

Тренерська кар'єра Остапа Маркевича

Працював головним тренером у юніорській команді "Вільяреалу". І з клубом вигравав срібні медалі чемпіонату Іспанії. Тренував іспанців до 2019 року.

42-річний фахівець вже очолював клуби першої ліги "Агробізнес". Клуб не надто вдало виступав під керівництвом Остапа Маркевича. У жовтні 2019 року Остап Маркевич та "Агробізнес" домовилися про розірвання контракту за згодою обох сторін.

Очолював "Чорноморець, але покинув одеситів через фінансові проблеми у клубі.

Скрипник не буде головним тренером "Дніпро-1"

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник цього літа не стане керманичем "Дніпра-1".

Дніпровську команду продовжить тренувати Дмитро Михайленко. Таке спільне рішення було ухвалено керівництвом луганського і дніпровського клубів.

Раніше повідомлялося, що Михайленко буде звільнений, а замість нього призначать Віктора Скрипника, який покине "Зорю", проте, мабуть, в "Дніпро-1" тренерської перестановки не буде.

Матч "Шахтаря" в Лізі Європи розсудить фартовий арбітр

У середу, 5 липня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" буде німецький "Вольфсбург", а судити матч довірили словаку Івану Кружляку.

Допомагати головному арбітру Івану Кружляку будуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр – Іван Бебек з Хорватії.