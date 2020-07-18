У п'ятницю, 17 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Дата матчів нового сезону УПЛ

Літня перерва в українському футболі буде доволі короткою. Вже 22 серпня стартує новий сезон УПЛ.

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Загалом чемпіонат буде поділений на дві рівні частини – осінній та весняний по 13 турів. Останній тур у 2020 році зіграють 12 грудня. Відновиться чемпіонат 13 лютого. А останній тур запланований на 15 травня.

Щодо Суперкубка України, то вже раніше повідомлялося, що його планують провести 25 серпня. Фінал Кубка України запланований на 12 травня 2021 року. Його, попередньо, прийме Тернопіль.

Помер легендарний футболіст "Динамо" Володимир Лозинський

Легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Лозинський помер на 66-му році життя. Динамівець не зміг подолати тяжку хворобу, яка турбувала його в останні роки.

Лозинський був ключовим захисником "Динамо" в 70-80-х роках. Разом з командою він завоював три титули чемпіона СРСР, два Кубка СРСР. На його рахунку чотири поєдинки за збірну країни.

"Гірник" перейменують в "Кривбас" за дорученням Зеленського

У Кривому Розі знову з'явиться команда "Кривбас". Але це буде не створена нова команда, а перейменований "Гірник".

Зеленський та відродження "Кривбасу"

"Кривбас" грав на професійному рівні в Україні до 2013 року. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.

У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.

Українець Чеберко офіційно перейшов у європейський клуб

Лідер луганської "Зорі" Євген Чеберко покине український клуб по завершенню чинного сезону. Футболіст переїде в чемпіонат Австрії.

До слова: Відомий європейський клуб може купити лідера "Зорі" Михайличенка

Чеберко у новому сезоні виступатиме за австрійський ЛАСК. Сторони підписали контракт до 2024 року. Сума трансферу не повідомляється.

У цьому сезоні на рахунку Чеберка 32 матчі за "Зорю". Євген віддав 2 результативні передачі.

ЛАСК завершив чемпіонат Австрії на 4 сходинці. Після завершення сезону головного тренера команди Валер'єна Ісмаеля мають звільнити.

Світоліна перемогла у фіналі турніру в Німеччині

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на мінітурнірі в Німеччині. У фіналі українка обіграла Петру Квітову з Чехії.

Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (3:6, 6:1, 10:5)