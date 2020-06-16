У понеділок, 15 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Рік тому збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20

15 червня 2019 року збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20. Українські гравці у фінальному матчі перемогли Південну Корею.

До теми Чемпіони світу 2019: яка доля спіткала лідерів української команди після успішного Мундіалю

У вирішальному поєдинку Україна перемогла Південну Корею – 3:1. Матч для наших футболістів розпочався невдало. Уже на 5-й хвилині зустрічі Лі Канг Ін вивів Південну Корею вперед, реалізувавши пенальті.

Українці зрівняли рахунок ще в першому таймі. Голом відзначився Владислав Супряга. По перерві Супряга вивів Україну вперед, оформивши дубль. Закріпив перевагу підопічних Петракова Цітаішвілі. Георгій відзначився на 89-й хвилині.

"Рух" звільнив Юрія Бакалова

Лідер Першої ліги України львівський "Рух" несподівано припинив співпрацю з головним тренером Юрієм Бакаловим. Це вже друга відставка у "Русі" у сезоні 2019/2020.

Бакалов подав у відставку через "непросту життєву ситуацію". "Здоров’я людини – головне її багатство – має першочергове значення!", – мовиться у повідомленні клубу.

Хто новий тренер

На сьогоднішньому тренуванні президент "Руху" Григорій Козловський представив команді нового наставника. Ним став 32-річний фахівець Іван Федик. Торік Федик працював у тренерському штабі "Руху" Леоніда Кучука асистентом головного тренера.

Допомагатиме команді Мирон Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.

Медики назвали можливу причину смерті Катерини Катющевої

Одеські медики встановлюють, що могло призвести до смерті учасниці ультрамарафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Катерини Катющевої, яка зійшла з дистанції внаслідок "сонячного удару" на останньому етапі гонки.

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Лікарі не виключають, що супутньою причиною теплового удару члена збірної України з 24-годинного бігу, яка тривалий час перебувала на спеці, могло стати також захворювання судин.

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення. З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.

Вже увечері, 14 червня, стало відомо, що Катющева померла у лікарні. Причиною смерті став інсульт.

Хворий на COVID-19 футболіст "Карпат" розгулював центром Львова без маски

Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак, у якого виявили COVID-19, розгулював центром Львова без маски. Гравець здав позитивний тест на коронавірус близько 17 днів тому.

Дубінчак розповідав, що перший тест на COVID-19 був негативний, а другий – позитивний. "Карпати" ж повідомляли про перші випадки зараження коронавірусом ще 30 травня. За інформацією "ТаТоТаке", від моменту, коли Дубінчак пішов на самоізоляцію, минуло 17 днів при необхідних 14-и.