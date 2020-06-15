У неділю, 14 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Шахтар" у дощовому матчі мінімально переміг "Колос"

14 вересня "Колос" у 26 турі чемпіонату України зіграв з "Шахтарем" на НСК "Олімпійський". "Гірники" здобули мінімальну перемогу у матчі.

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Автором Єдиного голу у матчі став Жуніор Мораес. На 48-й хвилині Марлос розрізною передачею вивів один на один з голкіпером Мораеса, який технічно підсік м'яч у ворота – 0:1.

"Шахтар" одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи відрив від другого "Динамо" вже на 16 очок. "Колос" замикає верхню шістку УПЛ.

Померла член збірної України з ультрамарафону Катерина Катющева

Член збірної України з ультрамарафону Катерина Катющева, яку розшукали після зникнення під час марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik, померла у лікарні. Дівчина отримала тепловий удар, а з настанням ночі, переохолодження.

Відразу ж після знаходження Катерину направили в лікарню, де вона померла від інсульту в той же день.

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення . З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.

Стало відомо, на скільки вибув капітан "Динамо" Сергій Сидорчук

Сергій Сидорчук протягом найближчих двох тижнів змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Капітану "Динамо" були накладені шви після прибуття столичного клубу із Запоріжжя, де проходив матч 26 туру УПЛ з луганською "Зорею" (3:1).

У матчі із "Зорею" Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.