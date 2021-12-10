Гол Ярмоленка у ворота Нідерландів на Євро-2020 визнали найкращим в історії України: відео

Українська асоціація футболу провела опитування на найкращий гол в історії збірної України. Переміг гол Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів на чемпіонаті Європи 2020.

Випередив Шевченка та Реброва

Спочатку експертна рада УАФ обрала 10 номінантів, за які голосували вболівальники. За результатами цього голосування було обрано три фіналісти:

гол Андрія Шевченка у ворота Росії у відборі на Євро-2000

гол Сергія Реброва у ворота Саудівської Аравії на ЧС-2006

гол Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів на Євро-2020

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60% голосів в цьому опитуванні отримав гол Ярмоленка.

Відео голу Ярмоленка



Ярмоленко забив гол у першому матчі збірної України на Євро-2020. Україна на той час поступалася Нідерландам 2:0. Ярмоленко скоротив відставання у рахунку, а за декілька хвилин Яремчук забив і другий гол "синьо-жовтих". Але втримати позитивний результат не вдалося – нідерландці забили втретє та перемогли.