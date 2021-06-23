Як розкішний гол Модрича поховав надії Шотландії на плей-офф Євро-2020: відео

Збірна Хорватії 22 червня зіграла останній матч у групі D. Лідер господарів Лука Модрич допоміг команді впевнено обіграти Шотландію.

Модрич вивів Хорватію у плей-офф

На 62-й хвилині Модрич вивів хорватську команду вперед. За рахунку 1:1 Лука забив другий гол збірної Хорватії у ворота Шотландії.

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Гравець Реала отримав передачу на межі штрафного та потужним ударом в один дотик пробив повз голкіпера. Снайперський постріл вдався Модричу.

Через 15 хвилин хорвати забили втретє та встановили остаточний рахунок зустрічі 3:1. Завдяки перемозі Хорватія із 4 очками з другого місця вийшла у плей-офф Євро-2020. Шотландці завершили груповий раунд на останній сходинці у групі. У їх активі залишилось лише одне очко.

В 1/8 фіналу Англія у понеділок, 28 червня, Хорватія зіграє на арені "Паркен" у Копенгагені битиметься з другою збірною квартету Е (Швеція, Словаччина, Іспанія або Польща).

Відео голу Модрича