Globe Soccer Awards назвала тренерів, які претендуватимуть на статус найкращого у 2023 році

Футбольна премія Globe Soccer Awards, яка вручається щорічно, починаючи з 2010 року, оголосила імена номінантів на звання "Найкращий тренер 2023 року". На перемогу претендує 8 наставників.

Кожен із претендентів досягнув чималих успіхів протягом останнього року. Окрім тренерів збірних та європейських клубів, місце там знайшлося й представнику арабського гранда.

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Список найкращих тренерів 2023 року за версією Globe Soccer Awards

Володарів та претендентів на нагороди визначають представники ФІФА, УЄФА, та Асоціації європейських клубів. Окрім експертної оцінки, в обранні переможців премії беруть участь і фанати футболу. Проголосувати вболівальники можуть на офіційному сайті престижної премії.

У 2023 році до фінальної вісімки претендентів на нагороду потрапили: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Мікель Артета (Арсенал), Карло Анчелотті (Реал), Хаві (Барселона), Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), Лучано Спаллетті (збірна Італії), Сімоне Індзагі (Інтер) та Марсель Коллер (Аль-Ахлі).

Зазначимо, що переможця оголосять на церемонії нагородження, яка відбудеться 19 січня 2024 року.

. Чинним володарем нагороди є Карло Анчелотті. Всього ж Globe Soccer Awards у 2023 році визначатиме найкращих в 11 номінаціях.