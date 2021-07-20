Газон стадіону "Чорноморець" в Одесі в жахливому стані після концертів: фото

Одеський Чорноморець готується до повернення в УПЛ. Команда буде проводити матчі на стадіон "Чорноморець", газон в якого в непридатному стані для футбольних матчів.

Стадіон "Чорноморець" в Одесі використовують не лише для проведення футбольних матчів. Тут також відбуваються і концерти. 17 липня на цьому стадіоні відбувся концерт Monatik.

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Після концерту зелений газон "пожовтів" в центрі. І навряд чи на такому стадіоні можна проводити матчі УПЛ.



Газон на стадіоні "Чорноморець" пожовтів після концерту / Фото телеграм-канал Ху**ая Одесса

Регламент щодо стадіонів передбачає, що ігрове поле повинне бути гладким та рівним, а також бути повністю покрите природним (трав’яним) або штучним газоном.

Вже 24 липня на цьому стадіоні відбудеться ще один концерт – Макса Коржа. Навряд чи після цього стан газону буде кращим.

Перший футбольний матч на стадіоні запланований на 31 липня, коли Чорноморець в Одесі прийматиме Дніпро-1.