Газон стадіону "Чорноморець" в Одесі в жахливому стані після концертів: фото
Джерело:телеграм-канал Ху**ая Одесса
Одеський Чорноморець готується до повернення в УПЛ. Команда буде проводити матчі на стадіон "Чорноморець", газон в якого в непридатному стані для футбольних матчів.
Стадіон "Чорноморець" в Одесі використовують не лише для проведення футбольних матчів. Тут також відбуваються і концерти. 17 липня на цьому стадіоні відбувся концерт Monatik.
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Після концерту зелений газон "пожовтів" в центрі. І навряд чи на такому стадіоні можна проводити матчі УПЛ.
Газон на стадіоні "Чорноморець" пожовтів після концерту / Фото телеграм-канал Ху**ая Одесса
Вже 24 липня на цьому стадіоні відбудеться ще один концерт – Макса Коржа. Навряд чи після цього стан газону буде кращим.
Перший футбольний матч на стадіоні запланований на 31 липня, коли Чорноморець в Одесі прийматиме Дніпро-1.