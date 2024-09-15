Зірка Баварії побив космічний рекорд результативності в Бундеслізі

У суботу, 14 вересня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Німеччини з футболу. Закривав програму ігрового дня поєдинок Гольштайн Кіль – Баварія.

Гості розгромили новачка Бундесліги з рахунком 6:1. Хет-трик у цьому матчі записав у свій актив лідер мюнхенців Гаррі Кейн.

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Фантастична результативність

Ці три забиті м'ячі дозволили англійському форварду довести загальний рахунок своїх результативних дій у Бундеслізі до ювілейної позначки – 50. Нападник досяг її всього після 35 матчів (40 голів та 11 асистів).

Таким чином, він перевершив, здавалося, вічний рекорд норвежця Ерлінга Голанда. Той, бувши гравцем дортмундської Боруссії, зробив таку кількість результативних дій за 43 поєдинки.

Дивіться відеоогляд матчу Гольштайн Кіль – Баварія

Зазначимо, що це вже другий рекорд для гравців Баварії у нинішньому сезоні. Раніше Томас Мюллер став абсолютним рекордсменом мюнхенців за кількістю проведених матчів за клуб.

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Нагадаємо, що Гаррі Кейн виступає за Баварію з серпня 2023 року. За цей час він провів 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 15 асистів.

Наступний матч, який може стати ювілейним для англійця, мюнхенський клуб проведе 17 вересня у Лізі чемпіонів. Суперником Баварії буде загребське Динамо, стартовий свисток пролунає о 22:00.