"Не можу підготуватись краще": Тайсон Ф’юрі – про бій проти Усика

Вже через три тижні відбудеться об'єднавчий чемпіонський бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. "Циганський король" позповів про тонкощі підготовки до поєдинку.

Прихильники боксу з нетерпінням чекають на 17 лютого, коли відбудеться бій за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі. Володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик розділить ринг із чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Ф'юрі – про свою підготовку до бою з Усиком

За три тижні до бою Тайсон Ф'юрі розповів про свою підготовку до бою. За словами "Циганського короля", він не зможе підготуватися краще, ніж робить це зазвичай.

"Очевидно, я зібрав ту саму команду, яку я завжди використовую для підготовки до бою проти шульги. Це все, що ви можете зробити. Я не можу підготуватись краще до нього чи до когось іншого.

Це боксерський поєдинок – якщо він кращий за мене – він поб’є мене, якщо я кращий за нього – я поб’ю його. Це все, ні більше ні менше", – сказав Ф’юрі.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.