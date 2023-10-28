Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Вже у суботу, 28 жовтня, боксер Тайсон Ф'юрі проведе бій проти борця Френсіса Нганну. Цей поєдинок викликав чималий ажіотаж, хоча на кону не буде чемпіонського звання.

Тайсон Ф'юрі є володарем чемпіонського поясу за версією WBC у важкій вазі. Але Нганну не буде змагатися за цей пояс. Адже він боєць змішаних єдиноборств, а не боксер. Хоча цей бій відбудеться за правилами боксу – він триватиме максимум 10 раундів. А його переможець отримає "символічний" чемпіонський пояс від WBC.

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Загалом це виставковий бій, де зійдуться два найбільш медійно "розкручених" бійців – з боксу та змішаних єдиноборств – які могли б виступити один проти одного. Це ідея не нова, і свого часу так Флойд Майвезер провів бій проти Конора МакГрегора, який згодом отримав назву "грошовий бій". Бо на кону були лише гроші, а не титули.

Тож і бій Ф'юрі проти Нганну вирішили провести там, де були готові заплатити за його проведення багато – в Саудівській Аравії.

Хто покаже бій Ф'юрі – Нганну онлайн

Бійці вийдуть в ринг 28 серпня. Приблизний початок поєдинку – після 23:00.

Зважаючи, що в Тайсона Ф'юрі є чимала кількість фанатів, то бій буде доступний до перегляду по всьому світі. У тому числі й в Україні. Але ні Megogo, яке здебільшого транслює боксерські поєдинки в Україні, ні Setanta, яка є транслятором боїв UFC, цей бій не покаже.

Пряма трансляція бою Фʼюрі – Нганну в Україні буде доступна на платформі DAZN. Але лише за підпискою.

Для тих, хто перебуває у Великій Британії та Ірландії, бій Фʼюрі – Нганну буде доступний на TNT Sports за 20 фунтів стерлінгів.

В США бій Фʼюрі – Нганну транслюватиме ESPN+ за системою PPV (pay-per-view, плати та дивися) за 13 доларів.