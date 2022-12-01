Фінал трилогії Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора буде головним та останнім поєдинком вечора боксу у Лондоні. Боксери вийдуть на ринг "Тоттенхем Арени" 3 грудня, повідомляє 24 канал.

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В Україні прихильники боксу зможуть переглянути трансляцію поєдинку у ніч на 4-те грудня на платформі Megogo, яка є офіційним транслятором бою Ф'юрі – Чісора 3.

Трансляція вечора боксу на Megogo стартує о 21:00. Сам бій розпочнеться не раніше опівночі.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Чісора.

На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC, який належить Тайсону Ф'юрі. Це єдиний пояс, якого бракує Олександру Усику до звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Це буде третя зустріч боксерів на одному ринзі. Ф'юрі наразі не знає смаку поразок у протистояннях проти Чісори. Бої у 2011 та 2014 роках закінчувались перемогами "Циганського короля".

Цей вечір боксу приверне чималу увагу зі сторони українців. Адже в андеркарті бою Ф'юрі – Чісора на ринг вийде Денис Берінчик. Суперником 34-річного українського боксера буде француз Іван Менді.