Футбольний клуб Чорноморець та Благодійний фонд Сергія Притули підписали меморандум

Благодійний фонд Сергія Притули, футбольний клуб Чорноморець і керівництво стадіону "Чорноморець" в Одесі підписали меморандум про співпрацю.

Головна мета меморандуму – допомога Збройним силам України.

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В середині серпня Чорноморець вже передав Фонду 100 тисяч гривень для придбання пристроїв зв'язку. Ці гроші одеський клуб зібрав під час благодійного матчу за участі представників місцевої влади.

Меморандум про співпрацю заради підтримки українських воїнів передбачає більшу кількість подібних заходів.

"Об'єднання зусиль ФК Чорноморець, стадіону і Благодійного фонду Сергія Притули – це про ефективність, оперативність і прозорість. Вже зовсім скоро на нас чекають нові спільні івенти, мета яких допомогти Збройним силам розбити ворога і наблизити нашу перемогу", – запевнили в одеському клубі.