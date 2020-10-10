Гравець "Динамо" та молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі поділився моментом із заробленим пенальті у матчі проти Румунії. Футболіст зізнався, що йому допомогли невеличкі футбольні хитрощі, щоб принести такий бажаний 11-метровий удар для його команди.

Півзахисник розповів про момент з пенальті на післяматчевій пресконференції. Про це повідомляє "Динамоманія".

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Хитрощі від українця

"Моє падіння? Це частина футболу, хитрощі всякі. Я для команди старався і хотів, щоб виграли. Упав – поставили. VAR не було, значить, це пенальті, – зізнався Цитаішвілі.

За словами Цитаішвілі, всі футболісти повинні гідно представити Україну, тому мотивація присутня у кожному матчі. Команда поки що не до кінця адаптувалась до того футболу, який хоче бачити головний наставник Руслан Ротань. Україна ніколи не грала так у пас, як грають гранди сучасного футболу.

Футболіст розповів, що заробивши пенальті, підійшов до Булеци і сказав, щоб він бив. У своїх силах Георгій не був впевнений та через втому міг не реалізувати 11-метровий удар, тому підійшов до партнера по команді. У підсумку України таки перемогла Румунію. На 80-й хвилині перемогу команді Ротаня приніс точний удар Сергія Булеци з пенальті.

Україна зберегла шанси на вихід Євро-2021. Тепер різниця між командами у 6 очок. Україна опиниться вище Румунії лише у тому випадку, якщо румуни наберуть не більше 2 очок в останніх двох турах, а українці відповідно виграють три матчі з трьох.