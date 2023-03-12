У пошуках колишньої зірки збірної України: Футбольна асоціація Англії полює на Мілевського

Артем Мілевський виявився потрібним Футбольній асоціації Англії. Спілка з "Туманного Альбіона" у активному пошуку колишньої зірки збірної України.

Футбольна асоціація Англії шукає відомого колишнього футболіста збірної України, який має медійний образ. Артем Мілевський підходить під запити ФАА, проте сам гравець на контакт не йде.

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Жаданий футболіст

У Артема Мілевського хотіли взяти коментар для офіційної програмки English FA щодо матчу між збірними Англії та України, який пройде рамках відбору до Євро-2024. Вони шукають доволі відомого, медійно яскравого й говіркого колишнього футболіста збірної України з яскравим бекграундом. Мілевський для них підходить ідеально, але зусилля виявилися марними.

На Артема буквально полювали впродовж деякого часу, однак безрезультатно. Мілевський не відповідав на телефонні дзвінки та проігнорував усі повідомлення в месенджері. Футбольна асоціація Англії перемкнеться на пошуки іншої зірки "синьо-жовтої" збірної, оскільки прямий контакт з Мілевським наразі неможливий.

Забув про медійність

Мілевський на довгий час випав із інфопростору, хоча раніше уродженець Білорусі активно вів соцмережі та мав свій ютуб-канал. Кілька разів Артем з'являвся у кадрі, займаючись волонтерською діяльністю. Проте фотографії або відео з ним фанати Динамо не бачили більш ніж півроку. Мілевський з'явився на публіці під час програного матчу Динамо проти Інгульця і його зовнішній вигляд здивував вболівальників. Екснападник відростив бороду, а також помітно погладшав.

Мілевський у збірній України