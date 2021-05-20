Футболісти збірної України візьмуть участь у харківському Велодні

У Харкові в суботу, 23 травня, традиційно пройде Велодень. Участь у харківському Велодні візьмуть футболісти збірної України.

Після Велодня збірна України зіграє з Бахрейном

Понад 10 000 учасників спортивного свята подолають 9 кілометрів. Старт відбудеться об 11.00.

До теми Шевченко не робитиме кадрових змін у збірній України перед матчем з Бахрейном

У Велодні візьмуть участь харківські олімпійці та футболісти збірної України.

У цей же день національна команда зіграє у Харкові на ОСК "Металіст" товариський матч проти Бахрейну.

Зауважимо, що збірна України проводить тренувальні збори в Харкові. Команда Андрія Шевченка готується до Євро-2020.

Велодень – це масштабний соціально-спортивний проєкт, який відбувається у Харкові з 2006 року і популяризує здоровий спосіб життя, пропагує безпеку та взаємоповагу до всіх учасників дорожнього руху.