Футболісти збірної України візьмуть участь у харківському Велодні

У Харкові в суботу, 23 травня, традиційно пройде Велодень. Участь у харківському Велодні візьмуть футболісти збірної України.
Після Велодня збірна України зіграє з Бахрейном
Понад 10 000 учасників спортивного свята подолають 9 кілометрів. Старт відбудеться об 11.00.
До теми Шевченко не робитиме кадрових змін у збірній України перед матчем з Бахрейном
У Велодні візьмуть участь харківські олімпійці та футболісти збірної України.
У цей же день національна команда зіграє у Харкові на ОСК "Металіст" товариський матч проти Бахрейну.
- Зауважимо, що збірна України проводить тренувальні збори в Харкові. Команда Андрія Шевченка готується до Євро-2020.