Футболісти Волині і Агробізнесу влаштували масову сутичку одразу після фінального свистка: відео

Футбольний матч між Волиню та Агробізнесом в Першій лізі закінчився масовою сутичкою на полі. При цьому до неї долучилися не лише гравці на полі, але й усі, хто був на лаві для запасних в обох команд.

Все сталося на восьмій компенсованій хвилині (хоч арбітр додав лише шість хвилин). Волинь програвала в домашньому матчі після того, як Войтіховський ще на п'ятій хвилині матчу забив гол у власні ворота.

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Намагаючись врятуватися від поразки, лучани всі сили кинули в атаку, але забити гол так і не зуміли.

На останніх хвилинах зустрічі нерви не витримали у захисника господарів Мороза, який штовхнув у спину суперника. За партнера одразу ж заступився Думанюк.

До цих двох футболістів одразу приєдналися й інші, у тому числі і з лави для запасних. Тож на полі розпочалася масова сутичка. Хоча до відвертих бійок справа не дійшла – обмежилося штовханиною.

Арбітр матчу в цей час дав фінальний свисток. Але червона картка таки була показана. Правда отримав її асистент головного тренера гостей Михайло Дячук-Ставицький.

Відео сутички футболістів Волині та Агробізнесу