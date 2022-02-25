Футболісти Наполі та Барселони вийшли на матч ліги Європи з банером "Стоп війна"

25 лютого 2022 , 00:10
Читать новость на русском

На стадіоні ""Дієго Армандо Марадона (Сан-Паоло)" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрілися Наполі та Барселона. Команди вийшли на поле з банером "стоп війна".

Перед матчем гравці дружньо сфотографувалися з банером "Стоп війна". Фото опублікувала пресслужба італійського клубу.

Читайте також Празька Славія вийшла на матч у футболках з написом: "Ми стоїмо разом з Україною"

Футболісти Наполі та Барселони закликають зупинити війну Російської Федерації проти України.

Матч закінчився на користь Барселони. Каталонська команда перемогла з рахунком 4:2. 

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Автор: Дарина Жданович