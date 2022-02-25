Футболісти Наполі та Барселони вийшли на матч ліги Європи з банером "Стоп війна"
25 лютого 2022 , 00:10Читать новость на русском
На стадіоні ""Дієго Армандо Марадона (Сан-Паоло)" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрілися Наполі та Барселона. Команди вийшли на поле з банером "стоп війна".
Перед матчем гравці дружньо сфотографувалися з банером "Стоп війна". Фото опублікувала пресслужба італійського клубу.
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Футболісти Наполі та Барселони закликають зупинити війну Російської Федерації проти України.
Матч закінчився на користь Барселони. Каталонська команда перемогла з рахунком 4:2.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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