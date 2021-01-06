Футболіст клубу Мала Рогань під час матчу чемпіонату Харківського району вдарив арбітра зустрічі. Гра одразу була зупинена, а самого нападника згодом засудили.

Інцидент стався ще 26 серпня 2020 року. На стадіоні "Восток" у Харкові зійшлися команди Хроли та Мала Рогань.

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У другому таймі арбітр зустрічі показав червону картку гравцю Малої Рогані. Вилучили його "за некоректну поведінку, а саме нецензурну лайку на адресу арбітра, який, на його думку, не побачив порушення правил гри одним з гравців суперника". Таке рішення не сподобалося іншому гравцю Малої Рогані. Він підійшов до арбітра та завдав йому удар кулаком в обличчя.

В рішенні Орджонікідзевського районного суду міста Харкова не поскупилися на епітети, описуючи дії футболіста:

діючи з хуліганських спонукань;

порушуючи громадський порядок;

проявляючи явну неповагу до суспільства, що виразилось у прагненні показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки у суспільстві, самоутвердитись за рахунок приниження інших осіб;

зневажливо ставлячись до громадського порядку, ігноруючи існуючі у суспільстві елементарні правила поведінки, моральності, добропристойності.

Внаслідок цього удару в арбітра була розбита губа. В суді вирішили, що це легке тілесне ушкодження. Після цього нападу саму гру було зупинено.

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30 грудня 2020 року суд виніс вирок у цій справі. Футболіста була засуджено до обмеження волі строком на один рік. Але його звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в один рік не вчинить нового злочину. Також на нього наклали ряд обов'язків:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Варто додати, що в судовому рішенні не вказано прізвище футболіста. Але ще у вересні 2020 року виконком Федерації футболу Харківського району дискваліфікував футболіста Філіпова за напад на арбітра. Його дискваліфікували до кінця сезону 2020, та на сезон 2021 року. А його команді зарахували технічну поразку.