Футболіст у Туреччині забив божевільний гол із центру поля: відео взяття воріт

Красивий гол був забитий у 17 турі турецької Суперліги. Гравець господарів Жоао Фігейреду відкрив рахунок у матчі Газіантеп – Фенербахче.

Шалений гол у Туреччині

Вже на 8-й хвилині матчу першими нулі на табло несподівано розмочили аутсайдери зустрічі – Газіантеп. Однак зробили це вкрай ефектно.

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25-річний нападник господарів Жоао Фігейреду перехопив м'яч у центрі поля та наважився на удар із дуже далекої відстані. Бразилець побачив, що голкіпер Фенербахче вийшов із рамки воріт та закинув м'яч за комірець воротарю. Страж воріт навіть не намагався дістати м'яч. Не часто під час футбольних матчів можна побачити голи з центру поля.

Господарям вдалось ще двічі забити у ворота суперника. Натомість гравці Фенербахче два рази засмучували голкіпера Газіантеп. У підсумку – 3:2 сенсаційна перемога господарів матчу.

Після фіаско Фенербахче із 27 очками замикає топ-5 у турнірній таблиці чемпіонату. До третього місця, яке посідає Хатайспор, відстань лише у два пункти.

Газіантеп йде 13-м, маючи у своєму активі 21 бал.

Відео розкішного голу господарів