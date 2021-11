Футболіст МЮ Маркус Рашфорд отримав Орден Британської імперії

Футболіст Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став кавалером Ордена Британської імперії. Церемонія нагородження відбулася у Віндзорському замку.

Церемонію нагородження провів герцог Кембриджський Принц Вільям.

За що нагородили Рашфорда

Титул Рашфорд отримав за боротьбу за підтримку дітей з неблагополучних родин, особливо під час пандемії коронавірусу. Все через його активну діяльність щодо надання дітям безкоштовних обідів.

Під час пандемії в Англії закрили школи. Відтак діти з неблагополучних родин, які харчувалися в школі, залишилися без обідів. Рашфорд розпочав кампанію, щоб зібрати гроші для обідів таких дітей, адже сам був дитиною з неблагополучної родини. Загалом йому вдалося зібрати 20 мільйонів фунтів пожертвувань як від великих компаній, так і звичайних британців.

Згодом він продовжив боротьбу за безкоштовне харчування дітей, програму якого на літо планували закрити. Британський уряд здався під його натиском та виділив необхідні кошти. Британські неблагополучні родини отримували ваучери на суму 15 фунтів на тиждень, які можна було обміняти на їжу в супермаркетах.

Восени уряд знову вирішив не виділяти кошти на цю програму під час канікул, Різдво та інші свята. Цього разу одних звернень футболіста виявилося недостатньо. Тож він зареєстрував петицію на сайті уряду, яку загалом підписало понад 1,1 мільйона осіб.

Кавалером Ордену Британської імперії (MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire) Рашфорд став ще у жовтні 2020 року з нагоди дня народження королеви Єлизавети II. Однак нагороду отримав лише зараз.

Загалом в Ордену Британської імперії є п'ять рівнів. Кавалер – перший з них. Чимало футболістів отримували його. Однак якщо вони ставали кавалерами за футбольну діяльність (Гаррі Кейн лише за те, що був капітаном збірної Англії під час ЧС-2018), то Рашфорд – саме за благодійність.