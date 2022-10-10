Футболіст Металурга з матір'ю потрапили в лікарню через обстріли Запоріжжя, його батько загинув
Джерело:Олег Локов
Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Запоріжжя. Внаслідок одного з таких обстрілів постраждав футболіст місцевої команди Металург Данило Кравчук. А його батько загинув.
Інформацію про поранення Данила Кравчука підтвердив його тренер в ДЮСШ "Металург" Олег Локов, а також партнери по команді.
Одна з ракет, яку випустили російські військові по Запоріжжю, влучила в будинок, де і мешкав футболіст з батьками.
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Внаслідок ракетного удару Данило з матір'ю отримали поранення та були госпіталізовані. Батько футболіста загинув.
Варто відзначити, що Данило Кравчук є вихованцем місцевої футбольної школи. Коли виступав у Запоріжжі за Металург U-17, був у п’ятірці кращих асистентів чемпіонату ДЮФЛУ.
З початку 2022 року виступав у Латвії, де виступав в еліт групі U-18 за команду Рига, а також за команду Саласпілс в Першій лізі. Разом з цією командою пробився до 1/8 фіналу Кубка Латвії.
В серпні 2022 року повернувся до України, де підписав трирічний контракт із запорізьким Металургом.