Футболіст Металурга з матір'ю потрапили в лікарню через обстріли Запоріжжя, його батько загинув

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Запоріжжя. Внаслідок одного з таких обстрілів постраждав футболіст місцевої команди Металург Данило Кравчук. А його батько загинув.

Інформацію про поранення Данила Кравчука підтвердив його тренер в ДЮСШ "Металург" Олег Локов, а також партнери по команді.

Одна з ракет, яку випустили російські військові по Запоріжжю, влучила в будинок, де і мешкав футболіст з батьками.

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Внаслідок ракетного удару Данило з матір'ю отримали поранення та були госпіталізовані. Батько футболіста загинув.

Варто відзначити, що Данило Кравчук є вихованцем місцевої футбольної школи. Коли виступав у Запоріжжі за Металург U-17, був у п’ятірці кращих асистентів чемпіонату ДЮФЛУ.

З початку 2022 року виступав у Латвії, де виступав в еліт групі U-18 за команду Рига, а також за команду Саласпілс в Першій лізі. Разом з цією командою пробився до 1/8 фіналу Кубка Латвії.

В серпні 2022 року повернувся до України, де підписав трирічний контракт із запорізьким Металургом.