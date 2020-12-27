Півзахисник Металіста-1925 Дмитро Кравченко оштрафований на 340 гривень за участь в ДТП.

Також футболіста зобов'язали виплатити судовий збір в розмірі 420 гривень. Про це повідомляє телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

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Фрунзенський районний суд Харкова визнав його винним в адміністративному правопорушенні за 124 статтею КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів і т.д.).

При цьому суд звільнив Кравченка від відповідальності за ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

Також матеріали передані в "Металіст-1925" з вимогою провести заходи з громадського впливу на правопорушника.

ДТП з Кравченком: що відомо

У Харкові в ніч на 28 жовтня сталася аварія за участі футболіста місцевого клубу "Металіст 1925" Дмитра Кравченка.

Аварія за участі футболіста Кравченка сталася на перетині вулиць Льва Ландау й вулиці Танкопія. Він пошкодив три автомобіля.

На місці події було проведено огляд футболіста за допомогою драгера, який показав 1,85 проміле – норма алкоголю в крові перевищена в 9 разів.