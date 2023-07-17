Захищаючи Україну загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський

Другий рік триває повномасштабна війна, яку розв'язали російські окупанти проти України. На жаль, це призводить до трагічних втрат, які щодня ворог на фронті завдає найхоробрішим синам та донькам нашої держави.

Про сумну новину для спортивної спільноти повідомила Федерація каное України. Колишнього гравця збірної України, який боронив нашу країну на Запорізькому напрямку, намагалися врятувати завдяки операції, проте цього не вдалося зробити.

На 55-му році після тяжкої хірургічної операції відійшов у засвіти наш веслувальник – волинський каноіст, Майстер спорту, багаторазовий чемпіон України, член збірної України 1985 -1994 років Андрій Слупський. Його першим та особистим тренером був Заслужений тренер України Тарас Юхимович Шевченко. Останнім часом Андрій захищав Україну від рашистької агресії... Воював на Запорізькому напрямку... Був командиром САУ... 33 ОМБр. Вічна пам'ять Герою. Щирі співчуття родині та близьким. Сумуємо,

– йдеться у заяві.



Андрій Слупський / Федерація каное України