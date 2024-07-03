На фронті загинули два представники ультрас київського Динамо Іван Бохан і Богдан Гордей

Після початку російської агресії проти України футбольні фанати стали одними з перших, хто взяв до рук зброю, щоб захистити рідну країну від окупантів. На жаль, чимала кількість відважних героїв уже повернулася з передової на щиті.

Чергова сумна звістка прийшла з фронту на початку липня. Протягом декількох годин стало відомо про загибель двох уболівальників "біло-синіх".

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Назавжди в строю

Під час виконання бойового завдання загинув Іван Бохан, який почав відвідувати фанатську трибуну Динамо у другій половині 2000-х років. Спільнота ультрас киян його запам'ятала як стильного та авангардного вболівальника, завжди веселого та відчайдушного.

У цивільному житті він був архітектором. Іван став на захист Батьківщини у 2022 році – спочатку був у рядах територіальної оборони, а згодом воював у спецпідрозділі НГУ "Буревій". Полеглий воїн віддав своє життя на одному з найгарячіших напрямків фронту. У нього залишилися маленька донечка та дружина.



Фанат Динамо Іван Бохан загинув на фронті / Фото WBC Ультрас Динамо

Майже одночасно сталася ще одна трагічна подія у фанатському таборі "біло-синіх". Своє життя за світле майбутнє рідної країни віддав Богдан "Віва" Гордей.

Воїн служив розвідником-кулеметником у складі 54-го окремого розвідувального батальйону. "Віва" зі зброєю в руках зустрів свій останній бій… Зазначається, що Гордей був представником колективу Viva Kyiv.

Його відданість країні завжди будуть для нас прикладом. Богдане, ти завжди залишишся в наших серцях. Твоя відвага та доброта ніколи не будуть забуті. Вічна Пам’ять!

– йдеться у повідомленні WBC Ультрас Динамо.



Фанат Динамо Богдан Гордей загинув на передовій / Фото WBC Ультрас Динамо

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