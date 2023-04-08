Все в його руках: тимчасовий наставник Мудрика може стати тренером Челсі на постійній основі

Френк Лемпард може зробити свій прихід у лондонський колектив більш тривалим. Все залежить від англійського коуча.

Френк Лемпард може очолити лондонський Челсі на постійній основі. У нього в конкурентах маститі наставники.

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Другий шанс у Лондоні

Нещодавно 44-річний фахівець підписав тимчасовий контракт із столичним клубом. Проте у Лемпарда появилися усі шанси залишитися біля керма "аристократів" на довший термін. Все просто. Якщо результати англійського коуча з "пенсіонерами" будуть розцінені керівництвом Челсі як позитивні, то він зможе зберегти своє місце на тренерському кріслі і на наступний сезон.

Та от керівники лондонського колектива, можливо, й не надто вірять в успіх Лемпарда, або ж просто перестраховуються. "Аристократи" ведуть переговори з іншими кандидатами в наставники клуба. Серед них тільки гучні імена, яким уже приписували статус головного тренера Челсі, а саме: Юліан Нагельсманн, Луїс Енріке та Маурісіо Почеттіно. Шанс попрацювати з "пенсіонерами" у них все ще є.

Тренерська кар'єра Лемпарда