Все в його руках: тимчасовий наставник Мудрика може стати тренером Челсі на постійній основі
Джерело:The Athletic
Френк Лемпард може зробити свій прихід у лондонський колектив більш тривалим. Все залежить від англійського коуча.
Френк Лемпард може очолити лондонський Челсі на постійній основі. У нього в конкурентах маститі наставники.
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Другий шанс у Лондоні
Нещодавно 44-річний фахівець підписав тимчасовий контракт із столичним клубом. Проте у Лемпарда появилися усі шанси залишитися біля керма "аристократів" на довший термін. Все просто. Якщо результати англійського коуча з "пенсіонерами" будуть розцінені керівництвом Челсі як позитивні, то він зможе зберегти своє місце на тренерському кріслі і на наступний сезон.
Та от керівники лондонського колектива, можливо, й не надто вірять в успіх Лемпарда, або ж просто перестраховуються. "Аристократи" ведуть переговори з іншими кандидатами в наставники клуба. Серед них тільки гучні імена, яким уже приписували статус головного тренера Челсі, а саме: Юліан Нагельсманн, Луїс Енріке та Маурісіо Почеттіно. Шанс попрацювати з "пенсіонерами" у них все ще є.
Тренерська кар'єра Лемпарда
- Допоки англійському коучеві не вдалося досягнути висот у ролі наставника. Першим клубом Френка став Дербі Каунті, з яким він майже вийшов з Чемпіоншипу до Англійської Прем'єр-ліги, проте поступився у вирішальному поєдинку.
- Це не завадило керівництву Челсі назначити Лемпарда головним тренером "аристократів", та й там на Френка не чекав куш успіхів. Лемпард з лондонським колектив програв у фіналі Суперкубка УЄФА і так і не зміг збоути з "пенсіонерами" жодного трофею. Френка звільинли.
- Отримав свій наступний шанс англійський наставник у Евертоні, де йому довелося потренувати Віталія Миколенка. Спершу "ірискам" вдалось врятуватися зі зони вильоту та залишитись в АПЛ, проте у наступному сезоні вони демонстрували вкрай поганий футбол, що і призвело до чергового звільнення Лемпарда.