Збірні Франції та України таки зіграли товариський матч. У середу, 7 жовтня, на стадіоні "Стад де Франс". Рахунок у матчі був відкритий 17-літнім Камавінгою.

Збірна Франції вийшла вперед вже на 9-й хвилині. Після навісу з флангу Жиру пробивав головою з близької відстані. Бущан зумів зреагувати на цей удар, відбивши м’яч перед собою. Але першим на добиванні опинився 17-літній Камавінга, який пробив у падінні через себе. М’яч влетів у кут воріт, перелетівши над головами гравців української команди.

До теми: Франція – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Відео голу Камавінги

Він же міг оформити і дубль всередині першого тайму пробивши злету. Але відправив м’яч вище рамки воріт.

Зате відзначився Олів’є Жиру. Для французького нападника це був 100-й матч за збірну Франції. Він отримав м’яч перед штрафним майданчиком. Проти нього грав Миколенко. Жиру вирішив пробити, поціливши у кут воріт з-за захисника. Бущан хоч і намагався зреагувати, але лише провів м’яч поглядом.

Відео першого голу Жиру

Українці не надто вдало грали у захисті. Після подачі кутового Толіссо зумів прийняти м’яч, і лише другим дотиком пробити. М’яч летів під перекладину воріт, але Бущан таки відбив.

Жиру ще у першому таймі оформив дубль. Після удару Ауара, який відбив Бущан, першим на добиванні опинився Жиру. Він головою у падінні відправив м’яч повз українського воротаря.

Відео другого голу Жиру

На 36-й хвилині українці завдали першого удару по воротах суперника. Зубков отримав м’яч у штрафному. Але там на нього очікували вже двоє суперників. Вже лежачи на газоні, півзахисник встиг відкинути м’яч на Михайліченка. Захисник пройшов з м’ячем по флангу, після чого прострелив у центр штрафного майданчика. Туди набігав Маліновський, який завдав удар в дотик. Але сам удар не вдався – м’яч полетів над перекладиною.

Четвертий гол українці забили у свої ворота самі. Після подачі з кутового Миколенко зіграв не надто вдало – м'яч від його голови влетів у ворота.

Та забити гол у цьому матчі українцям таки вдалося. Правда вже у другому таймі, коли на поле вийшов Циганков. Віктор на техніці обіграв суперників та точно пробив по воротах.

Відео голу Циганкова

Але й після цього французи зуміли забити. Мбаппе скинув п'ятою під удар Толіссо, і півзахисник закрутив м'яч повз Бущана під саму штангу.

Згодом забив і сам Мбаппе. Він отримав м'яч на фланзі, після цього обігрався з Бен-Єддером, і обігравши одразу сімох гравців збірної України, пробив під перекладину.

Сьомий гол у матчі забив Грізманн.