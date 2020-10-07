Збірні Франції ат України проведуть товариський матч в середу, 7 жовтня. Зважаючи на проблеми із кількістю гравців через коронавірус, головний тренер збірної України Андрій Шевченко був змушений вдатися до значної ротації складу.

У цьому матчі так і не зможуть зіграти футболісти донецького "Шахтаря". Все через виявлений коронавірус у двох гравців команди – воротаря Андрія Пятова та півзахисника Тараса Степаненка. Решта футболістів донецької команди через контактування з ними були відправлені на самоізоляцію.

До теми: Франція – Україна: де дивитися онлайн товариський матч

Вже у збірній позитивні тести на коронавірус виявили у інших воротарів – Андрія Луніна та Юрія Паньківа, якого викликали замість Пятова. Тож резервним арбітром на цей матч вийде 45-літній Олександр Шовковський. Місце у воротах займе Георгій Бущан.

Відтак у матчі проти Франції за головну команду дебютують одразу четверо гравців: Георгій Бущан, Ілля Забарний, Юхим Конопля та Олександр Зубков.

Стартовий склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 4. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Богдан Михайліченко, 13. Юхим Конопля, 20 Євген Макаренко, 8. Руслан Маліновський, 14. Ігор Харатін, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 7. Андрій Ярмоленко.

Запасні: 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 5. Сергій Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 12. Олександр Шовковський, 15. Віктор Циганков, 17. Володимир Шепелєв, 19. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Євген Чеберко.