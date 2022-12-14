Казка Марокко закінчилась: Франція на класі виходить у фінал ЧС-2022 – відео голів

Команда Дідьє Дешама вдало скористалась кадровими проблемами марокканців і двічі вразила ворота Ясіна Буну. Це дозволило їй ще на крок наблизитись до захисту трофея.

Франція – Марокко 2:0

Голи: Тео Ернандес, 5, Коло Муані, 79.

На чемпіонаті світу з футболу підійшла до завершення стадія 1/2 фіналу. У першому поєдинку путівку у вирішальний матч здобула Аргентина, яка не залишила шансів Хорватії (3:0).

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Їх суперник визначився у вечірньому поєдинку середи. Чинні чемпіони світу французи зійшлися з Марокко. Африканці стали головною сенсацією цього Мундіалю, залишивши за бортом турніру Бельгію, Іспанію та Португалію.

Ба більше, марокканці відзначились надійним захистом, який на турнірі пропустив лише один гол (і то від свого гравця). Цього не скажеш про французів, які пропускали по одному м'ячу у кожній зустрічі.

Кадрові помилки тренера

Втім перед цією грою у Реграгі виникли серйозні проблеми в обороні, адже травми мали одразу троє основних захисників – Агерд, Саїсс та Мазрауї. Всіх їх тренер поставив у старт на Францію і прогадав.

Перший травмувався ще на розминці і не вийшов на поле. Другий же почав привозити вже на старті і був замінений на 21 хвилині. А вінгбека Баварії зняли з гри у перерві.

Такі проблеми в обороні дозволили Франції швидко відкрити рахунок. Грізманн знайшов простір у чужому майданчику і прострілив на Мбаппе. Удар Кіліана був заблокований, але м'яч відскочив на вільного Ернандеса. Лівий оборонець потужно вразив ціль.

Відео голу Тео Ернандеса:

Заміни від тренера Марокко навели порядок в захисті. Менш класні, але хоча б здорові оборонці куди більш вдало грали проти швидкісної Франції. У свою чергу підопічні Дешама почали діяти по рахунку.

Марокко ж почало давити, розуміючи, що відступати нема куди. Команда Реграгі поступово нагнітала обстановку у воріт Льоріса, але кіпер і оборонці вміло відбивались.

Франція добила і пройшла далі

А за десять хвилин до кінця основного часу Франція отримала шанс закрити гру, чим і скористалась. Коло Муані вийшов на заміну і вже за 16 секунд опинився у потрібному місці після того, як Мбаппе накрутив опонентів і завдав удару, який заблокували.

Відео голу Коло Муані:

Цей м'яч став останнім у зустрічі. Марокко зупиняється за крок від фіналу і тепер побореться за бронзу із Хорватією. Франція ж вийшла у другий поспіль фінал ЧС, де зіграє 18 грудня проти Аргентини.