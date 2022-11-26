Дубль шаленого Мбаппе виводить Францію в плей-офф ЧС-2022: відео голів

Команда Дідьє Дешама мала проблеми з реалізацією у матчі з Данією. Втім два м'ячі Кіліана Мбаппе дозволили французам продовжити переможну серію.

Франція – Данія 2:1

Голи: Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Крістенсен, 68.

На чемпіонаті світу в групі D відбувся останній матч другого туру. Між собою на стадіоні 974 в Досі зістрілись головні фаворити квартету Франція та Данія, пише 24 канал.

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У першому турі скандинави втратили бали у грі з Тунісом, тому мали намір відбирати бали у чемпіона. Французи ж впевненно здолали Австралію. Перемога над данцями гарантувала би підопічним Дешама вихід у плей-офф.

Перший тайм пройшов майже за рівної гри. Ініціатива очікувано була на боці Франції, однак захист суперника не дозволяв чемпіонам світу створювати багато небезпеки.

Але вже після перерви "Ле Бле" змогли відкрити рахунок. На 61 хвилині Тео Ернандес промчався по флангу і знайшов у карному майданчику набігаючого Мбаппе.

Кіліан у дотик пробив Шмейхеля. Для форварда ПСЖ це вже другий гол на ЧС-2022. Проте Данія знайшла, чим одразу відповісти французам.

Всього за сім хвилин скандинави подали з кутового, Андерсен переправив м'яч на Андреаса Крістенсена і той точно пробив головою. Цей гол змусив Дешама провести заміни під атаку.

І в підсумку французи таки дотиснули опонента. Після подачі Грізманна данські захисники впустили Мбаппе і той впритул розстріляв Шмейхеля, оформивши дубль.

Відеоогляд матчу Франція – Данія:

Таким чином Франція гарантує собі прохід в плей-офф і майже напевне посяде перше місце. А ось данцям треба лише перемагати для продовження боротьби. Підопічні Юлманда відстають на бал від Австралії і саме з ними вони зіграють в останній грі.

Турнірне становище групи D: