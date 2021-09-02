Боснія і Герцеговина сенсаційно "вкрала" перемогу у Франції у відборі на ЧС-2022: відео
Джерело:24 канал
Франція 1 вересня приймала Боснію і Герцеговину у відборі чемпіонату світу-2022. Господарі несподівано розписали мирову.
Франція – Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Грізманн, 40 – Джеко, 36
Вилучення: Кунде, 51
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Перша спроба гостей була не надто вдала. Джеко отримав передачу у штрафному суперника, але його удар був значно вище воріт. Франція відповіла небезпечніше. Мбаппе з гострого кута влучив у стійку.
На 36-й хвилині боснійці несподівано для усіх розмочили нулі на табло. Джеко обробив м'яч за межами штрафного та наважився на удар. Голкіпер не зумів дотягнутись до м'яча – 0:1.
- Недовго раділи гості. Вже через чотири хвилини Грізманн зрівняв рахунок на табло. Антуан найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та забив перший гол своєї збірної у матчі – 1:1.
Наприкінці першого тайму Грізманн підхопив м'яч за межами штрафного. Але удар новоспеченого новачка Атлетіко був не надто вдалий – повз ворота.
Мирова у меншості для ФранціїВилучення! Після перерви господі залишились у меншості. У дуж грубому підкаті проти суперника зіграв Кунде. Суддя спершу показав футболісту попередження. Але після перегляду відеоповтору скасував жовту та показав пряму червону картку.
Погба небезпечно пробив з дальньої відстані. М'яч летів у ворота, якби не блокування від захисника Боснії і Герцеговини.
В останні хвилини зустрічі активнішими були гості. Однак їх удари були повз ворота. У підсумку – 1:1 мирова.
- Франція продовжує лідирувати у групі D – 8 очок. В України, яка йде другою, на чотири пункти менше. Боснія і Герцеговина із 2 балами посідає 4 місце.
Франція – Боснія і Герцеговина відеоогляд