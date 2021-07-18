Формула-1: аварія Ферстаппена та перемога Хемілтона за два кола до фінішу – відео

Десятий гран-прі Формули-1 відбувся у британському Сільверстоуні. Це був перший етап за два тижні після двох поспіль гонок у Австрії.

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем. Друге місце зайняв гонщик Ferrari Шарль Леклер, третє – ще один представник Mercedes Валттері Боттас.

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Божевільний розвиток гонки

Хемілтон стартував трохи краще, але відразу обійти Ферстаппена не зумів. Протягом першого кола зав'язалася боротьба, в результаті якої Макс полетів у бар'єри. Дуже жорсткий удар, але з пілотом все нормально. Дирекція оголосила червоні прапори. Цікаво, що після контакту лідерів на 1-е місце вискочив Шарль Леклер. Топ-3 замикали Хемілтон і Боттас.

Відео зіткнення Хемілтона та Ферстаппена

Льюїс ж чекав рішення стюардів з приводу покарання, але ситуація для Mercedes складалася добре: Ферстаппен очок не набере, а Серхіо Перес стартував з піт-лейну, так що і Хемілтон, і Mercedes сьогодні могли відіграти багато пунктів.

Після червоних прапорів рестарт відбувається з місця, і Леклер зумів зберегти лідерство. На нього насідав Хемілтон, а в топ-3 піднявся Ландо Норріс. Тим часом стало відомо, що Хемілтону дали 10 секунд штраф за зіткнення з Ферстаппеном. Своє покарання Льюїс отримав під час піт-стопа.

Дивно, але Хемілтон не зміг спокійно пройти Леклера, так як Ferrari, маючи попереду чистий трек, цілком тримала солідний темп, стримуючи Mercedes . При цьому на машині Шарля періодично виникали проблеми з мотором.

Після піт-стопів Леклер зберіг лідерство, випереджаючи Боттаса і Норріса. Хемілтон після свого штрафу повернувся на трек 4-м, кинувшись в погоню за подіумом. Льюїс швидко пройшов Норріса і кинувся в погоню за напарником. Попереду Леклер випереджав Боттаса на 9 секунд і відчував себе досить непогано.

В результаті Боттас на прохання команди пропустив Хемілтона, який за 10 кіл до кінця відставав від Леклера на 8 секунд. Хемілтон швидко скорочував відставання і за півтора кола до кінця вийшов в лідери. Хемілтон пройшов Леклера і відіграв у Ферстаппена 25 очок.

Результати гран-прі Великобританії