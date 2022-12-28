Час заправляти футболки: українська АЗС планує заявити команду на Другу лігу

ФК ОККО з Харкова готується дебютувати в Другій лізі України у сезоні 2023/2024. Команда уже домовилась про домашній стадіон в Києві.

ФК ОККО домовилось з Лівим Берегом про оренду стадіону в Києві на сезон 23/24. Колектив уже розпочав підготовку до професійного сезону та оголосив набір футболістів віком від 15 до 21 року.

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Про харківських дебютантів

ФК ОККО український футбольний клуб з міста Харків, заснований 2020 року. Свої виступи в офіційних матчах молодий колектив розпочав в 2020 році в рамках першості серед аматорів Харківської області. Основну частину команди складали молоді хлопці – вихованці харківського футболу. Команда два роки брала участь у змаганнях Харківськой області та ДЮФЛ України. В 2022 році команда змушена покинути своє рідне місто – Харків. Невизначеність з подальшою долею змусила керівництво харківського ОККО займатися пошуками іншого міста та стадіону. В серпні 2022 року Олександр Олійник (президент клубу) прийняв рішення заявити на чемпіонат та кубок України серед аматорів.

ОККО бере схожий вектор розвитку клубу, як Мункач, який також виступав у Другій лізі України та ставив ставку на молодих гравців.

Щодо Лівого Берега, то команда має плани повернутись до виступів в чемпіонаті України наступного сезону. Клуб веде над цим роботу, але поки що без якихось конкретних деталей. У Лівого Берега є певне бачення по складу, у клубі працюють над його оновленням. В команді сподіваються, що у них вийде реалізувати свої задуми.