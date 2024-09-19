Володимир Кличко став амбасадором київського Динамо

Динамо оголосило про початок співпраці з боксером Володимиром Кличком. Він став амбасадором київського клубу.

Київське Динамо оголосило про співпрацю з відомим боксером. Ним став брат мера Києва, Володимир Кличко.

Читайте також "Схожий на Евандера Холіфілда": легенда боксу розповів, як закінчився б його бій проти Усика

Новий амбасадор Динамо

Відповідна інформація з'явилася у телеграм-каналі київського клубу. Кияни заручилися підтримкою Володимира Кличка і сподіваються завдяки боксеру отримати підтримку на домашніх матчах у Німеччині.

Розраховуємо на потужну підтримку своїх фанатів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль із таким легендарним амбасадором, як Володимир Кличко, допоможе команді досягти нових висот у Єврокубках,

– зазначили у Динамо.

Презентація Володимира Кличка: дивіться відео

Нагадаємо, що перший домашній матч у Лізі Європи Динамо зіграє проти Лаціо. Протистояння відбудеться 25 вересня о 22:00 за київським часом.