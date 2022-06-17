Фізичні та моральні знущання: у Великій Британії розгорівся скандал щодо поводження з гімнастами

Правозахисниця Енн Уайт опублікувала розслідування щодо підготовки та поводження з юними гімнастами Великій Британії. Дослідження засновано на показах сами спортсменів.

Морили голодом та принижували

У Великій Британії розгорнувся скандал стосовно підготовки та поводження з юними гімнастами. Дослідниця Уайт вказала у своєму матеріалі понад 400 прикладів жорсткого поводження зі спортсменами.

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Правозахисниця запевняє, що у Великій Британії було побудовано жорстку систему, метою якої були лише перемоги та медалі на спортивних турнірах.

Уайт стверджує, що тренери юних спортсменів вдавалися до образ та знущань. Також серед прикладів жорсткого поводження – відмова у їжі, воді і навіть перервах на туалет.

У розслідувані правозахисниці йдеться, що британські тренери практикували жорстке фізичне поводження з дітьми-гімнастами. Один з прикладів є свідчення семирічного атлета, коли на дитині під час розтяжки сидів тренер.

Я чула неймовірні історії від гімнастів, які ховали їжу у стелі чи під ліжком у своїх кімнатах. А також те, що тренери в армійському стилі перевіряли номери готелів та дорожні сумки щодо наявності їжі,

– зазначила Уайт.

За словами правозахисниці, жорстке поводження з дітьми вплинуло не лише на фізичний, але й на ментальний стан здоров'я. Також вона стверджує, що були випадки сексуального насилля (близько 30), однак їх Уайт не назвала "системними".

Щодо періоду, коли саме відбувалося насильство, правозахисниця звернула увагу на відсутність скарг та звернень на адресу британської федерації спортивної гімнастики у період з 2008 по 2016 рік. Вона вважає, що саме тоді була започаткована "культура страху" проти юних гімнастів.