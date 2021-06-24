З'їздили в Росію – повернулися з коронавірусом: фіни здають позитивні тести після матчів Євро
Джерело:MTVuutiset.fi
Російський Санкт-Петербург попри спалах коронавірусу приймає матчі Євро-2020. Місцева влада вирішила дозволити заповнювати стадіон на 50% від загальної місткості. Спалах COVID-19 у Росії на собі відчули фінські вболівальники.
У Санкт-Петербурзі рекордне число смертей від COVID-19
На прикордонних пунктах Ваалімаа та Нуйямаа у громадян Фінляндії, які повернулися з Росії, виявлено 86 позитивних тестів на коронавірус.
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Йдеться про вболівальників, які прибули в країну з Санкт-Петербурга після матчу з Бельгією (0:2), який відбувся 21 червня.
Приблизно 800 людей ввечері 22 червня пропустили через кордон без тестування через завантаженість прикордонного пункту Ваалімаа. Їх зобов'язали ізолюватися і здати тест через 72 години. Всього ж через два прикордонні пункти пройшли приблизно 3600 людей.
- Повна картина зараження буде відома, коли з'являться повторні результати тестів.
За словами місцевої головної лікарки Мар'ї Ліси Мянтійми, вже є випадки, коли туристи, які повернулися до Фінляндії, не йшли на самоізоляцію і відвідували публічні місця.
Спалах коронавірусу в Росії
- Як повідомляє "РБК-Росія", у РФ вперше з січня 2021 року виявили понад 20 тисяч хворих на COVID-19. За останню добу у Москві та Санкт-Петербурзі зафіксовано рекордне число смертей від COVID-19.
- Як свідчать дані федерального оперативного штабу, тільки у Петербурзі за один день померли 99 осіб.
- В Україні вважають, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" може потрапити в нашу країну саме з Росії.