З'їздили в Росію – повернулися з коронавірусом: фіни здають позитивні тести після матчів Євро

Російський Санкт-Петербург попри спалах коронавірусу приймає матчі Євро-2020. Місцева влада вирішила дозволити заповнювати стадіон на 50% від загальної місткості. Спалах COVID-19 у Росії на собі відчули фінські вболівальники.

У Санкт-Петербурзі рекордне число смертей від COVID-19

На прикордонних пунктах Ваалімаа та Нуйямаа у громадян Фінляндії, які повернулися з Росії, виявлено 86 позитивних тестів на коронавірус.

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Йдеться про вболівальників, які прибули в країну з Санкт-Петербурга після матчу з Бельгією (0:2), який відбувся 21 червня.

Приблизно 800 людей ввечері 22 червня пропустили через кордон без тестування через завантаженість прикордонного пункту Ваалімаа. Їх зобов'язали ізолюватися і здати тест через 72 години. Всього ж через два прикордонні пункти пройшли приблизно 3600 людей.

Повна картина зараження буде відома, коли з'являться повторні результати тестів.

За словами місцевої головної лікарки Мар'ї Ліси Мянтійми, вже є випадки, коли туристи, які повернулися до Фінляндії, не йшли на самоізоляцію і відвідували публічні місця.

Спалах коронавірусу в Росії