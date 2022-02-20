Фіни забили сміттєві голи, – росіяни не можуть примиритися з поразкою на Олімпіаді

В останній змагальний день на Олімпіаді у Пекіні відбувся фінальний поєдинок з хокейного турніру. У вирішальному матчі збірна Фінляндії обіграла спортсменів ОКР.

Хокеїст ОКР: Фінам пощастило

Збірній Фінляндії вдалося здобути олімпійське "золото" лише з третьої спроби. У 1988-му та 2006-му фіни були близькими до тріумфу, проте здобути омріяну першість їм так і не вдалося.

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Та не всі раді історичній перемозі Фінляндії. Росіяни не можуть примиритися з поразкою. Лідер збірної ОКР Іван Федотов вважає, що їхнім головним опонентам у фіналі просто пощастило.

Фіни чудово діяли, створювали трафік. Відскоки йшли на їхню сторону, сміттєві голи якісь. Вони добре грали перед воротами, закривали, створювали нам дискомфорт. Один рикошет від якогось щитка гравця вирішив долю матчу, боротьбу за медалі, – сказав Федотов.

Ми зіграли недостатньо добре, недостатньо емоційно правильно. За статистикою ми програли: вони краще блокували, більше кидали. Більше склалося в їхній бік, більше щастило,

– додав росіянин.

У півфінальному поєдинку спортсмени ОКР перемогли Швецію, а збірна Фінляндії здолала Словаччину. Фіни виявилися сильнішими у головному матчі за "золото" Олімпіади-2022. Вони обіграли команду ОКР з рахунком 2:1.