Фінансові проблеми: Луческу зізнався, чому Динамо не купує футболістів

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про кадрову ситуацію у команді. Зокрема румун заявив про фінансові проблеми у клубі.

Динамо перед стартом сезону 2021/22 придбало лише Вітінью, роблячи ставку на власних вихованців. Миколенка, який перебрався до Евертона, має замінити ще один вихованець киян – Владислав Дубінчак.

Дивіться також Динамо з шедевром Гармаша розтрощило суперника в останньому матчі на зборах у Туреччині

"Ми намагаємося впоратися з тими молодими талантами, які у нас є. Я не можу підписувати великих зірок через фінансові проблеми в клубі. Але поки що з командою все гаразд. Хочу, аби ця стабільність тривала. Я вірю, що Динамо з кожним роком буде лише кращим", – заявив Луческу.

Що відомо про Динамо у зимову перерву