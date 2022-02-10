Фінансові проблеми: Луческу зізнався, чому Динамо не купує футболістів
10 лютого 2022 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:Аjansspor
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про кадрову ситуацію у команді. Зокрема румун заявив про фінансові проблеми у клубі.
Динамо перед стартом сезону 2021/22 придбало лише Вітінью, роблячи ставку на власних вихованців. Миколенка, який перебрався до Евертона, має замінити ще один вихованець киян – Владислав Дубінчак.
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"Ми намагаємося впоратися з тими молодими талантами, які у нас є. Я не можу підписувати великих зірок через фінансові проблеми в клубі. Але поки що з командою все гаразд. Хочу, аби ця стабільність тривала. Я вірю, що Динамо з кожним роком буде лише кращим", – заявив Луческу.
Що відомо про Динамо у зимову перерву
- Динамо виграло 8 з 10 матчів на тренувальних зборах перед стартом весняної частини сезону.
- Першу частину сезону Динамо завершило на другій сходинці Прем'єр-ліги. Від Шахтаря столичний клуб відстає усього на два очки.
- Кияни вилетіли з єврокубків, посівши четверту сходинку в групі Ліги чемпіонів.