Фінал Кубка України з футболу сезону 2019/2020 вдруге перенесли. Поєдинок, який мав пройти 8 липня, не відбудеться у Львові, як планувалося.

Фінальний матч Кубка України "Динамо" Київ – "Ворскла" Полтава відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Про це 24 канал повідомляв 25 червня. У п'ятницю, 26 червня, інформацію офіційно підтвердила УАФ.

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Фінал Кубка України переносять

Напередодні у Львівській асоціації футболу ексклюзивно для Спорт 24 підтвердили інформацію, що фінал не відбудеться у Львові на "Арені Львів".

Там заявили, що на 99% фінальну гру перенесуть до Харкова.

Долю місця проведення фіналу вирішили 26 червня на виконкомі УАФ (Українська асоціація футболу).

Рішення перенести фінал у Харків прийняте після рекомендації Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Гра відбудеться 8 липня.

Чому переносять фінал

До цього планувалося, що фінал пройде у Тернополі. Та гру перенесли через епідеміологічну ситуацію на Тернопільщині.

Фінальний матч переносять також через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Станом на 26 червня на Львівщині підтверджено найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні.

Усього COVID-19 виявили у 4 836 осіб, 725 одужало, ще 126, на жаль, померли.

Хто зіграє у фіналі

Першим до фіналу пробилося київське "Динамо". На шляху до вирішальної гри кияни перемогли "Шахтар", "Олександрію" та "Минай".

Місце у фіналі 24 червня забронювала і "Ворскла", для якої це тільки другий вихід у вирішальну гру Кубка України.

На шляху до фіналу полтавці перемогли "Колос", "Десну" та "Маріуполь".