Український нападник став героєм матчу Ліги конференцій: відео голу

Латвійська Рига 7 липня провела свій перший матч першого кваліфікаційного кола Ліги конференцій. Гостям вдалось переграти Деррі Сіті.

Чудовий початок у єврокубках

Уболівальники, які зібрались на трибунах, побачили по голу у кожному з таймів. Однак забивали виключно футболісти суперника, пише 24 канал.

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Наприкінці першого тайму Габріель Рамос, який передачі Філіппова, відкрив рахунок у зустрічі. на перерву Рига пішла з мінімальною перевагою на табло. На 68-й хвилині гості з Латвії подвоїли рахунок. Олександр Філіппов замкнув простріл Ауреліо, який чудово зіграв на фланзі.

Український форвард додав до асисту ще й гол.

У підсумку – 0:2, перемога Риги на виїзді.

За сезон українець провів 18 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість асистів.

Філіппов виступає за Ригу на правах оренди, яка розрахована до кінця 2022-го. Контракт Олександра належить бельгійському Сент-Трюйдену.

Матч-відповідь відбудеться 14 липня.

Відео голу Філіппова