Загроза для Усика та Ф'юрі: претендент на чемпіонський титул здобув перемогу в першому раунді

Хорватський боксер Філіп Хргович без проблем здолав Марка де Морі. Тепер обов'язковий претендент на титул IBF хоче отримати бій за чемпіонський пояс.

На вечорі боксу в в Ер-Ріяді обов'язковий претендент на бій за пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович впевнено переміг австраліця Марка Де Морі. Для хорвата це 17-та перемога поспіль і 14-та дострокова за відсутності поразок у професіональному рекорді.

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Філіп Хргович здобув дострокову перемогу в першому раунді

Хргович підходив до поєдинку в статусі першого претендента на зустріч із чинним чемпіоном IBF. Наразі пояс втримує українець Олександр Усик.

Філіп одразу після початку поєдинку відправив суперника у нокдаун. Бій продовжився, однак Філіп продовжив одностороннє побиття де Морі, тому рефері зафіксував технічний нокаут.

Після бою Філіп Хргович заявив про намір битися з переможцем поєдинку за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі між Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

IBF заявила, що я наступний у черзі. Я повинен битися з переможцем бою між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком. Якщо вони проведуть реванш, то я битимусь з найкращим з рейтингу IBF,

– сказав Хргович.

Відео технічного нокауту

Якщо переможець бою між Усиком та Ф'юрі не проведе обов'язковий захист титулу в поєдинку з Хрговичем, пояс IBF стане вакантним. Українець та британець вже погодили реванш. тож цей сценарій цілком реальний.