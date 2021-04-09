Ексгравець НФЛ Філіп Адамс вбив п'ятьох осіб у США, а потім покінчив життя самогубством

Колишній гравець в американський футбол Філіп Адамс рано вранці застрелив п'ятьох людей, в тому числі відомого лікаря, після чого покінчив життя самогубством.

Трагедія сталася в місті Рок-Хілл в американському штаті Південна Кароліна. Особу злочинця розкрили джерела слідства.

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Інцидент стався в житловому будинку. Загиблими є 70-річний лікар, його дружина, двоє їхніх онуків – 9-річна дівчинка і 5-річний хлопчик, а також працівник, який в той момент перебував у будинку. Також відомо про поранення шостої людини, яку госпіталізували.

Вбивцею є колишній гравець NFL Філіп Адамс. Після стрілянини він наклав на себе руки в будинку недалеко від того місця, де були виявлені жертви.

Що відомо про вбивцю