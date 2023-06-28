Герой Річмонду: зірка серіалу "Тед Лассо" зіграє у благодійному матчі Зінченка й Шевченка

Матч задля підтримки України пройде за участі багатьох провідних гравців. Проте залучені будуть й "нереальні" зірки футболу.

Герой серіалу "Тед Лассо" Філ Данстер візьме участь у благодійному матчі Олександра Зінченка на Андрія Шевченка. Актор зазначив, що це честь для нього стати частиною благої справи.

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Аби максимально підігріти інтерес до матчу

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко уже встигли зібрати низку футбольних зірок з усього світу на матч на підтримку України. Зокрема, участь у поєдинку візьмуть колишні гравці лондонських Челсі та Арсенала, проте будуть експредставники й інших європейських колективів, таких як Реал чи Мілан. За чию команду зіграє Філ Данстер або ж "Джеймі Тарт" (Андрія Шевченка чи Олександра Зінченка) – наразі невідомо.

У культовому серіалі "Тед Лассо" про футбол та лідерство Філ Данстер відіграв одну з провідних ролей. Актору дісталась нагода відіграти зіркового та самозакоханого футболіста Джеймі Тарта. Пихатий футболіст був найкращим гравцем Річмонд, який очолював наставник Тед Лассо. Скандальний форвард спочатку виступав за команду головного героя на правах оренди з Манчестер Сіті, а згодом став повноцінним учасником Річмонда, переосмислюючи свою поведінку.

Зіграти в матчі Game4Ukraine 5 серпня – велика честь. Ми допомагаємо збирати кошти, щоб почати життєво важливу відбудову України, гарантуючи дітям будь-якого віку доступ до освіти та охорони здоров'я в безпечних і санітарних умовах. Ви можете придбати квитки на нашу гру на Стемфорд Брідж і побачити, як мене перемелють одні з найкращих, хто коли-небудь грав у футбол. Серйозно – стежте за складами команд. Це шаленство,

– зазначив Данстер.

Нагадаємо, що на наступний день після поєдинку, організованим Андрієм Шевченком та Олександром Зінченком, у Лондоні відбудеться ще одним благодійний матч на підтримку України. 6-го серпня на стадіоні Тоттенхему донецький Шахтар зіграє проти "шпор".